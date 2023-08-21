موعد مباراة العربي القطري وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

يترقب عشاق العربي القطري مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريقهم بنظيره أجمك الأوزبكي، في المواجهة التي تجمع الثنائي على ستاد الثمامة، ضمن مباريات الملحق الفاصل لدوري أبطال اَسيا 2023/2024.

موعد مباراة العربي القطري وأجمك الأوزبكي

يلتقي العربي القطري بنظيره أجمك الأوزبكي في الثامنة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي تُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

وكانت الجولة الأولى من الدوري القطري، قد شهدت تعادل العربي أمام الشمال بهدف لكل فريق، لكن المدرب يونس علي يعلم أن مباراة الغد قوية وتحتاج لتركيز شديد.

ويتواجد ضمن صفوف العربي القطري مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم المهاجم السوري المخضرم عمرو السومة، ولاعب الوسط التونسي يوسف المساكني.

في المقابل، يمتلك أجمك لاعبين على مستوى فني عالي، فيتواجد خورشيد غويسوف، لاعب الوسط، والذي سجل هدف الفوز في الدور التمهيدي أمام السيب العماني، المدافع المخضرم إسلام تختاخوجاييف إلى الفريق قادما من الغرافة القطري.