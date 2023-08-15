شباب الأهلى يلتقي الوحدات في دوري أبطال آسيا اليوم

يلتقي شباب الأهلى الإماراتي نظيره الوحدات في لقاء ناري يجمع بينهما على ستاد راشد بنادي شباب الأهلى دبي مساء اليوم الثلاثاء في دور الإقصائيات بدوري أبطال آسيا.

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تشكيل شباب الأهلى الإماراتي المتوقع لمباراة الوحدات

في حراسة المرمي : حسن حمزة .

في خط الدفاع :كايكي عبد العزيز هيكل بو جدان سالمين خميس.

في الوسط :مروان فهد _ عبد الله النقبي _ يوري سيزار.

في خط الهجوم : خالد الأصبحي _جوستافو _ إيجور جيسوس.

موعد مباراة شباب الأهلى الإماراتي والوحدات في دور الإقصائي بدوري أبطال آسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة شباب الأهلى الإماراتي مع نظيره الوحدات مساء اليوم الثلاثاء الموافق15 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات.