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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل شباب الأهلى المتوقع أمام الوحدات في دوري أبطال آسيا

شباب الاهلى الإماراتي
شباب الاهلى الإماراتي

يستضيف  اليوم شباب الأهلى الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء نظيره الوحدات الأردني في لقاء مرتقب على ستاد راشد بنادي شباب الأهلى دبي ضمن منافسات دور الإقصائيات في دوري أبطال آسيا.

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اختتم مساء أمس الاثنين الأهلى الإماراتي تدريبات الجماعية  الأخيره استعدادًا لمباراة الوحدات الأردني في دور الإقصائيات  بدوري آسيا.

تشكيل شباب الأهلى الإماراتي  لمباراة الوحدات الإماراتي

  • في حراسة المرمي : حسن حمزة
  • في خط الدفاع :كايكي   عبد العزيز هيكل  بو جدان  سالمين خميس
  • في الوسط :مروان فهد _  عبد الله النقبي  _ يوري سيزار
  • في خط الهجوم :  خالد الأصبحي   _جوستافو _ إيجور جيسوس

موعد مباراة  شباب الأهلي الإماراتي لمباراة الوحدات الاردني في دوري الإقصائيات لدوري آسيا

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين شباب الأهلى الإماراتي والوحدات مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوفيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.