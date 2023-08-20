الطلاب والأهالي بشبين الكوم يناشدون وزير الاتصالات (عدم توافر شبكة الإنترنت)

في عصر الإنترنت وعصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يعاني طلاب المدارس والجامعات وأهالي شارع ترعة المعهد، امتداد قاعة إفنتو (على بُعد 200 متر من قاعة إفنتو)، من عدم توافر خطوط تليفون أرضي، وبالتالي عدم توافر شبكة الإنترنت بالمنازل، مما يلحق بالأهالي، وخاضة الطلاب، الضرر الشديد، رغم أنهم في قلب عاصمة محافظة المنوفية، بمدينة شبين الكوم، بالبر الشرقي.

ويعاني هولاء الطلاب، الذين في منطقة ليست عزبة نائية أو قرية أو مدينة صغيرة، بل في عاصمة المنوفية (شبين الكوم).



ويناشد الأهالي والطلاب، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل إصدار تعليماته للاجهزة المسئولة عن توصيل الانترنت فى اقرب وقت رحمة بابنائنا الطلاب، الذين يعانون أشد المعاناه بسبب عدم استطاعتهم على التواكب مع زملايهم في الاماكن التى تتمتع بخدمة الانترنت.