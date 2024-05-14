الحزن ينهي حياة التيك توكر السوداني جوان الخطيب

تعيش دولة السودان حالة من الحزن والاسى منذ إعلان خبر وفاة التيكتوكر السوداني الشهير باسم" جوان الخطيبي" الذى وفاته المنية مساء أمس الأثنين هو في عمر الشباب.

وأثار خبر وفاة اليتك توكر السوداني جوان الخطيبي حالة من الحزن والأسى بين المتابعين والمشاهير في السودان ورواد السوشيال ميديا لكثرة محبيه من مختلف الأعمار، فلم يكن شخص مشهور فقط ولكنه كان قريب من قلوبهم جميعًا.

وبعد انتشار خبر وفاته بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية، وتحولت وسائل التواصل الإجتماعي إلى دفتر العزاء، ونعاه عدد كبير من المتابعين والمشاهير.

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة التيك توكر السوداني جوان الخطيبي

وتعرض التيك توكر السوداني محمد الخطيبي الشهير ب جوان، لأزمة قلبية مفاجئة، خلال تواجده بالقاهرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الهرم، ولكن سرعان ما توفي.

آخر ظهور للتيك توكر السوداني جوان الخطيبي

وكان آخر ظهور للتيك توكر السوداني جوان الخطيبي عبر السوشيال ميديا، عبر فيديو لايڤ مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية، وكان يتحدث معها عن أنه أصبح متعب بسبب المرض وفقدان الأهل.

وكشف فيديو لايف الأخير الذي ظهر فيه جوان الخطيبي عن حالته النفسية السيئة التي تسبب في حزن قلبه بشكل مؤكد لفقده أحساس اللمة والأهل والعائلة بشكل طبيعي مثل الآخرين.