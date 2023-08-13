ختام دورة سيتي كلوب شبين الكوم المجمعة بمشاركة 700 ناشئا وناشئة في 8 لعبات

ضمن خطة صناعة البطل الأولمبي..

شهد نادى سيتي كلوب شبين الكوم أحدث دورات سيتي كلوب المجمعة بمشاركة نحو 700 لاعب ولاعبة من براعم وناشئي وناشئات سيتي كلوب مثلوا ثمانية ألعاب رياضية هي السباحة والتنس وألعاب القوى والإسكواش والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة إضافة إلى البادل التنس.

شارك في دورة السباحة فرق أندية سيتى كلوب تحت 12 و13 و14 و15 سنة، فيما شارك اللاعبون المسجلون في اتحاد التنس من أبناء النادي في مسابقة اللعبة ، بينما أقيمت بطولة الاسكواش بين لاعبي أكاديميات سيتي كلوب للعبة من كل الفروع .

وفي الألعاب الجماعية، شارك في مسابقة كرة السلة فرق فروع النادي المسجلة باتحاد اللعبة تحت 12 و 16 سنة بنات وتحت 16 سنة أولاد ، بينما شارك في مسابقة الكرة الطائرة فرق فروع النادي المسجلة بالاتحاد تحت 17 سنة بنات و15 سنة أولاد ، وفي مسابقة كرة اليد شاركت فرق فروع سيتى كلوب المسجلة بالاتحاد تحت 13 و 15 سنة بنات.

ومن جانبها، حرصت إدارة النشاط الرياضي بمجموعة أندية سيتي كلوب على تكريم جميع المشاركين بجوائز عينية لم يتم قصرها على الفائزين فقط تحفيزا للجميع على المشاركة وبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه، وصرّح الكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي بأن الدورات المجمعة التي تقام بانتظام تأتى تنفيذًا لفلسفة مجموعة أندية سيتي كلوب التي أقرها مجلس إدارة المجموعة من إقامة الدورات المجمعة بين الفروع لتنمية روح المنافسة الشريفة بين أبناء الجيل الجديد ومعايشة الأجواء التنافسية والتعود عليها من الصغر، ضمن برنامج إعدادهم للبطولات الرسمية على المستويين المحلي والدولي.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.



وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.