أول مأذونة في شبين الكوم.. ترحيب من السيدات ومعارضة من الرجال (فيديو)

قالت إيناس محمد، أول مأذونة في مدينة شبين الكوم، إنها تخرجت في كلية الحقوق، وقامت بعمل ماجيستير في القانون، معلقة: "كنت أعمل محامية في البداية، ولكن تقدمت لإعلان وظيفة مأذونة، خاصة أنه لدي شغف أن أعمل بشكل غير تقليدي".

وأضافت إيناس محمد، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة” مساء الإثنين، "عندما عرضت الأمر على والدي ووالدتي رحبوا بالفكرة، ولم يعارضوا عملي كـ مأذونة".

بعض الرجال عارض عملي مأذونة

وتابعت أول مأذونة في مدينة شبين الكوم، “بعض الرجال عارض عملي مأذونة، ولكن كان هناك ترحاب من السيدات"، مؤكدة ”أقوم بعملي بكل ثقة دون النظر للآراء المعارضة التي لا تقق عزيمتي نهائيا".