الثلاثاء 14 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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“ملفوفة في بطانية بالصحراء”.. شقيقة ضحية أوبر تروي تفاصيل مروعة (فيديو)

تم ضبط السائق
تم ضبط السائق

روت سالي، شقيقة فتاة التجمع التي خطفها سائق أحد تطبيقات النقل والمواصلات تفاصيل الاعتداء المرعب عليها، قائلة إنها طلبت السيارة لها من أجل حضور حفل زفاف في أكتوبر انطلاقا من منطقة التجمع الخامس حيث مقر سكنهما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات”، تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، اليوم الثلاثاء، أن السائق وصل حوالي الساعة العاشرة مساء وبدأت الرحلة ثم تواصلت معها وأخبرتها أن السائق عطل الرحلة، فوجهتها بعدم شرعية الأمر لتعارضه مع سياسة الشركة، ثم انقطع الاتصال في الساعة العاشرة و36 دقيقة واكتشفت بتعطيل الرحلة، منوهة إلى أن التطبيق به أخطاء نتيجة قدوم سائقين متعددين للبيت عارضين أخذ شقيقتها.

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فضائح أوبر حول العالم.. القبض على سائق بتهمة الاغتصاب والسرقة

وكشفت الحالة الصحية لشقيقتها، موضحة أنها مصابة بانهيار عصبي حاد وقطع في إصبعها اليمين وقطع في العصب والوتر وتحتاج إلى عملية جراحية كبرى، بسبب إمساكها بالآلة الحادة طوال فترة الهجوم عليها من أجل اغتصابها، منوهة إلى أنها حاولت التصدي له بالاستعانة بكرسي السائق ومحاولة فتح الباب الأيسر باليد الأخرى.

ولفتت إلى أنها بعد هروبها منه بفتح الباب، سحبها إلى حقيبة السيارة لمواصلة هدفه الخبيث، وما أنقذها منه قدوم سيارة نقل وسائقها الذي قدم لها يد المساعدة وأعطاها بطانية.

وتابعت وهي تبكي: “أنا في صدمة حتى الآن واعتقدت أن شقيقتي تم قتلها”، مشيرة إلى أن شركة أوبر أمريكا تواصلت معها وطالبتها بإرسال تفاصيل الواقعة، معقبة: “حقنا هناخده من الشركة، أما المتهم فارتكب جرائم تقترب من الإعدام وهو ما نطالب به”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس، إنه بتاريخ 12 مايو الجاري، حررت المجني عليها بلاغًا بأنها حال ركوبها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، حاول سائقها التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر»، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار، وعقب ذلك ضبطت المتهم بمحل سكنه في منطقة المقطم بالقاهرة.

وظهرت اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة في مدينة نصر بالقاهرة، رفقة شقيقتها «سالي».

اليد اليمنى لـ«سيدة أوبر»، كانت مٌصابة بجروح وعليها «شاش» وضمادات طبية، إذ قالت في محضر الشرطة بمدينة نصر في القاهرة، إن السائق توقف بها بدائرة القسم، وحاول التعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح وأحدث إصابتها.

ووفق مصادر مطلعة على حركة سير التحقيقات، فإنه المجني عليها ستواجهه المتهم أمام النيابة العامة، لتتعرف على هويته عقب القبض عليه مساء أمس، ومقرر تقديمها للتقارير الطبية اللازمة بشأن جروح كف يدها.

 

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