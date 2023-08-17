صداع وتعب.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور كورونا الجديد EG.5؟

EG.5 هو متحور جديد لفيروس كورونا، يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أنه سريع الانتشار، إلا أنه خفيف للغاية كما يقول الخبراء.

المتحور EG.5، تم تحديده لأول مرة في الصين فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

وفي 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديد، المتحور EG.5، إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة أوميكرون، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

ويقول الخبراء أن أعراض المتحور الجديد تكون عبارة عن درجة حرارة مرتفعة، سيلان في الأنف، الصداع، التعب خفيف أو شديد، التهاب في الحلق، العطس.

وانتشر متحور كورونا الجديد، المتحور EG.5، مؤخرًا في أمريكا وبريطانيا، وسط تخوفات من امتداده إلى دول العالم، حيث وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار ومتحور مثير للاهتمام.

اكتشاف هذه السلالة لمتحور كورونا في نحو 51 دولة

وتم اكتشاف هذه السلالة لمتحور كورونا في نحو 51 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وجاءت آخر تلك الدول الكويت، حيث أكدت وزارة الصحة الكويتية، يوم الثلاثاء ، رصد إصابة بـ متحور كورونا الجديد.

وقالت الصحة الكويتية، في بيان، إنها رصدت حالة مصابة بـ متحور كورونا الجديد، المتحور EG.5، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، كشف عن تفاصيل متحور كورونا الجديد، موضحا أن وزارة الصحة على دراية كاملة بكل التقارير الواردة الخاصة بـ متحور كورونا الجديد، ومازالت تتواصل مع منظمة الصحة العالمية، لرصد كل ما هو جديد فيما يتعلق بـ متحور كورونا الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن متحور كورونا الجديد ليس أشد من متحور أوميكرون ولكنه أوسع في الانتشار، ولذلك لا تزال المناشدات من قبل وزارة الصحة والسكان على ضرورة العمل من قبل المواطنين على الحفاظ على الإجراءات الوقائية والصحية خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتم الإصابة بأي نوع من متحورات كورونا المختلفة.