الصحة تتابع أعراض متحور كورونا الجديد “إيريس” عن كسب

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية: إن فيروس إيريس، متحور كورونا الجديد، ما زال تحت الملاحظة في مصر، مؤكدة أن وزارة الصحة تتابع أعراضه التي تشبه أعراض دور البرد تمامًا، ويصحبها وجع شديد في الجسم، أو غثيان أو قيء، وهذا المتحور يشبه اوميكرون.

متحور كورونا الجديد “إيريس”

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، أصحاب الأمراض المزمنة، مثل: السكر والضغط وأمراض الغدة، الأكثر عُرضة للفيروس، بالتوجه للطبيب في أسرع وقت عند ظهور أي أعراض من "إيريس".

وتابعت: الصيف حفلات والناس قريبين من بعض، ولكن ننصحهم لو حد عنده برد مينزلش من البيت، ويبعد عن التجمعات ونغسل أيدينا ووشنا ومنقعدش في أماكن مغلقة مع وجود أعداد كتير".

وأضافت: متحور كورونا الجديد لا يهاجم فئة معينة من السن، ويمكن أن يصيب كبار السن أو أطفال، ولكن في إصابات موجودة في إنجلترا وفرنسا لكن مفيش أية حالات خطيرة أو وفيات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا أحلى، المذاع عبر قناة هي.