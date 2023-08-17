لبنان يُصدر بيانًا عاجلاً حول متحور كورونا الجديد "EG.5"

نفت وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في "لبنان"، وجود متحور كورونا الجديد "EG.5"، المعروف باسم "إيريس" في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن "ما يشهده لبنان حاليًا من إصابات كورونا لا يُخالف التوقعات في موسم سياحي، يتزايد فيه الاختلاط في التجمعات الكبيرة".

وكشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض، عن "وجود إصابات بفيروس كورونا في لبنان، إنما لا تعود للمتحور الجديد" وفق قوله.

وأضاف الأبيض: "نسبة المُصابين قليلة ولا تُثير القلق، والإصابات التي رصدت لا تنتمي إلى فصيلة المتحور الجديد".

الإصابات بفيروس كورونا

وأكد الوزير جاهزية قسم الرصد في وزارة الصحة، مُرجعًا وجود بعض الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات إلى "أعداد السياح الكبيرة، والحديث عن موجة جديدة من كورونا تجتاح العالم".

وتابع الوزير: "الوزارة تواظب على إعداد تقرير أسبوعي عن كورونا على موقعها الإلكتروني، وسيُضاف على التقرير نتائج الاختبارات الجينية، وستُصدر نتائج محدثة الأسبوع المُقبل ويتم الإعلان عنها في حينه".

وأردف: "في حال التأكد من وجود المتحور الجديد لن تتردد الوزارة في الإعلان عن ذلك بكل شفافية، خصوصًا أن لديها الإمكانات التقنية المطلوبة لتحديد نوعية المتحورات".

وصرح الأبيض أن "رصد الحالات يتم على أكمل وجه عبر قسم الرصد في الوزارة".

من جهة أخرى، طمأن الأبيض اللبنانيين بأن "المتحور الجديد لم يرصد في لبنان، وما ظهر من حالات تنتمي لصنف أوميكرون ذي الأعراض الخفيفة".

وأشار إلى أن المرضى الذين تلقوا لقاحات سابقة ظهرت عليهم أعراض خفيفة للغاية، واعتبر أن "الأمر غير مقلق حتى اللحظة، ونسب الإصابات قليلة قياسا بمواسم سابقة".

ويعيش لبنان في الوقت الحالي موجة حر ونسبة رطوبة عالية لم تشهد لها البلاد مثيلًا، وسط حركة اصطياف وصفت بالكبيرة وغير المُعتادة.