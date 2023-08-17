تحذير عاجل من أعراض "إيريس" متحور كورونا الجديد.. خبراء الصحة يكتشفون كارثة

حذَّر مجموعة علماء من أنه رغم معاناة الأشخاص من أعراض فيروس "إيريس" المتحور الجديد لكورونا، إلا أن نتيجة اختبار الإصابة بالفيروس التاجي قد تأتي سلبية ثم تأخذ بعد أسبوع منعطفًا آخر نحو الأسوأ وتشعر بمزيد من المرض.

أعراض متحور إيريس تظهر قبل أسبوع من الاختبار الإيجابي للفيروس:

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أشار العلماء إلى أن نتيجة الاختبار تعود بنتيجة إيجابية فيما بعد، الأمر الذي يُطلق عليه اسم "ما قبل كورونا"، وهذا يعني أنها مرحلة بداية كورونا، والتي تكون فيها الإصابة بالفيروس في مرحلة مبكرة يُشار إليها طبيًا بفترة الحضانة، إذْ يصاب الجسم بالفيروس الذي من أجله تظهر الأعراض، ولكن كمية الفيروس أقل من أن يتم الكشف عنها في الفحص.

أعراض متحور إيريس

بحسب العلماء، يُنصح الأشخاص بإجراء الإختبارات عند ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع، فبحسب أقوال الكثير من الأشخاص، فهم كانوا يعطسون كثيرًا، وتظهر الجيوب الأنفية الحساسة وانسداد الأنف عندهم.

من العلامات الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها هي: (التهاب الحلق، وانسداد الأنف، والسعال مع البلغم، والسعال دون بلغم، وتغير حاسة الشم، وصوت أجش وضيق في التنفس والحمى).

بدورها، أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) متحور EG.5 ، والتي أُطلق عليها اسم Eris، كمتغير مثير للاهتمام، إذْ ظهر البديل EG.5 في الأصل في نوفمبر) 2021، وقالت منظمة الصحة العالمية في هذا الوقت إنه لا يبدو أنها تشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى، ولا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة مباشرة بـ EG. .5.، اعتبارًا من الآن، تم اكتشاف EG.5 في أكثر من 50 دولة وتمثل 17% من إجمالي حالات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.