انقلاب سيارة بأسرة كاملة فى الغردقة

شهد طريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس حادث انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، جرى نقل المصابين إلى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النايبة العامة لمباشرة التحقيق.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت، بين مدينتى رأس غارب والغردقة، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

إصابة 5 أشخاص

وأصيب في الحادث كل من مصطفى أحمد مصطفى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وزوجته مروة عنتر عبدالعاطى 40 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، وشقيقتها نشوى عنتر عبدالعاطى 39 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم"، واطفالهم مروان مصطفى أحمد 12 سنة، جودة مروان مصطفى 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.





تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.