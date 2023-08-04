إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث محور 26 يوليو

ورد بلاغ لغرفة عمليات المرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محور 26 يوليو ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد المنصورية اتجاه ميدان لبنان.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

ورفعت إدارة شرطة المرور آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى 6 مواطنين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

تفاصيل وفاة شاب من على ماسورة صرف بالجيزة





لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بالجيزة، إثر سقوطه من أعلى ماسورة صرف صحي أثناء محاولته الصعود عبرها للوصول لشقته بعد نسيان المفتاح داخلها.



وتبين أن المتوفي حاول تسلق ماسورة صرف صحي، لكنه اختل توازته وسقط أرضًا ليلقى حتفه في الحال، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بدائرة قسم الجيزة.

وكشفت التحريات أن شاب نسى مفتاح شقته داخلها، فاستخدم ماسورة الصرف الصحي للوصول لشقته، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى حتفه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.