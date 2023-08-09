إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.