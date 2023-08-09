الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمى بلبيس الصنافين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

 على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.