أسباب شكوى فرج عامر الزمالك لـ اتحاد الكرة

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عبر صفحته منذ أيام قليلة، قائلاً: "سموحة يشتكي الزمالك لاتحاد كرة القدم لعدم التزامه بسداد مديونية مالية"، لكن رئيس النادي السكندري لم يذكر سبب الشكوى قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق.

وأوضحت مصادر من داخل نادي سموحة عن المستندات الخاصة بالمديونية والتي دفعت فرج عامر لإعلانه تقديم شكوى ضد الزمالك لاتحاد الكرة، والتي تتمثل في أزمة اللاعب محمود شبانة المعار من الزمالك لسموحة.

وينص العقد الخاص بإعارة محمود شبانة من نادي الزمالك إلى سموحة، على أحقية النادي الأبيض في إنهاء الإعارة في يناير ٢٠٢٣ على أن يرد الزمالك كافة المبالغ التي تسلمها وكذلك اللاعب نفسه والتي يبلغ إجماليها مبلغ ٣ ملايين و٤٤٠ ألف جنيه مصري.

وشددت التقارير على أن النادي السكندري يرغب في استعادة توازنه المالي مجددًا واستعادة جميع الأموال المستحقة له في مختلف الألعاب من الأندية الأخرى.

ويسعى النادي تحت قيادة فرج عامر رئيس مجلس الإدارة إلى إقامة إصلاحات إنشائية بتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والبنية التحتية ، كذلك دعم فريق الكرة الأول بعد إعلان النادي السكندري ضم 3 صفقات اليوم الثلاثاء.