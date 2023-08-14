فنادق الغردقة تنظم مهرجان العنب على الشواطىء .. صور

نظمت عدد من الفنادق بمدينةالغردقة مهرجان العنب على الشواطئ باستخدام كميات كبيرة من العنب بمشاركة 10 شيفات والاف السياح الأجانب، من 15 جنسية أجنبية بهدف الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السياح وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن مهرجان العنب لاقي قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل والمشاركة والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.



وأشار جمعة إلى ان سياح 15 جنسية أجنبية شاركت في مهرجان العنب على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا وسويسرا، لافتًا إلى أن الفنادق بالبحرالأحمر دائما تحرص على عمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة على شواطئ البحر الأحمر

وأشار محمود هباش الشيف العمومي بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان أنه تم ستخدام كميات كبيرة من العنب تقدر بأكثر من طن ونصف من العنب الأحمر والأخضر والبنفسجي في تورتة العنب وعمل عصير العنب و العنب الطازج في عمل الحلويات بمشاركة 10 شيفات في تجهيز العنب.

جدير بالذكر أن فنادق البحر الأحمر تقوم بتنظيم العديد من المهرجانات على الشواطىء منها مهرجان المانجو والبطيخ والكتابة بالمانجو و الفراولة بهدف تنشيط السياحة على شواطىء البحر الأحمر

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان