السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل)

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمطار العلمين الدولي ملك الأردن عبدالله الثاني الذي يقوم بزيارة مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية تجمع قادة مصر والأردن وفلسطين، وسيحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، إن لقاء القمة الثلاثية يأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاث للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.