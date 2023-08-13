خبير: الوضع في أفغانستان مظلم (شاهد)

تحدث منير أديب، خبير شئون الحركات الاسلامية والارهاب الدولي، على الأوضاع الداخلية في أفغانستان.

وقال "أديب" خلال تصريحاته ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية " etc "، اليوم الأحد، إن الوضع في أفغانستان مظلم والمستقبل اكثر اظلاما، لاسيما وأن حركة طالبان منذ أن تسلمت السلطة في أواخر التسعينات وفي تمارس كافة اشكال العنف والارهاب والاستبداد.

وأشار إلى أن المفاوضات التي دخلت فيها حركة طالبان مع الولايات المتحدة الامريكية لن تخلق منها حركة معتدلة لا على المستوى السياسي ولا الديني، قائلا:" حركة طالبان حركة كانت ومازالت وستظل حركة متطرفة".

وعقب أديب على بيان وزير التعليم الافعاني نداء محمد نديم بشأن استعداد بلاده لاعادة الفتيات الي الجامعات، واختتمه بقوله الا ان الحظر مازال ساري حتى اشعار آخر، قائلا: طالبان تؤمن أن المراة عورة ولا تريدها أن تخرج من المنزل ولا حتى كي تتعلم، إلا أن هناك ضغوط دولية شديدة مروست على حركة طالبان فاضطر مرغم إلى التراجع ولكنه تراجع وتقدم في نفس الوقت، وبالتالي البيان جاء متناقض".

وأكد أن المناوشات بين ايران وافغانستان، سببها وجود حدود مشتركة بين الدولتين لافتا الي أنه حدث خلاف بين الدولتين، دفع الافغان الي الخروج ومواجهة إيران، ولكن ايران تحاول ضبطت معاملتها مع أفغانستان خشية أن تدخل في صراع، لعدم رغبتها في ان يمتد الصراع بصورة كبيرة الي افغانستان، لاسيما وان لديها مشاكل مع دول عربية كثيرة بسبب المليشيات المسلحة التابعة لها، ولديها مشكلة مع اسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي فالأفغان صعدوا وايران تحاول ابقاء الوضع على ما هو عليه، و الصراع بين الدولتين صراع سياسي عسكري بين الدولتين للوجود حدود مشتركة بينهما.