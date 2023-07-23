الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

31 ضحية حصيلة الفيضانات الناجمة عن الأمطار في أفغانستان

الامطار في أفغانستان
الامطار في أفغانستان

 

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

txt

الأمطار تتسب في إلغاء مئات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية

txt

وفاة 19 شخصًا جراء الأمطار في جنوب الصين

 

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 26 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد.

 

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 12 شخصاً وفقدان 40 آخرين ووقوع خسائر مادية.

 

وعلى الرغم من موقع أفغانستان على الطرف الغربي من منطقة تأثير الرياح الموسمية الآسيوية، تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهر الجافة.

 

وتأتي الفيضانات في وقت تشهد أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22,8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

مواد متعلقة

فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتنهي حياة 26 شخصًا

أفغانيات يتظاهرن ضد قرارات طالبان.. نتمنى لو لم نولد في أفغانستان (فيديو)

Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان

فتاة تنهي حياتها قبل فرحها بشهرين

شاندو يكشف سر اختفائه.. كنت بحارب قوى الشر (فيديو)

غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

علي جمعة: الحياء خلق يمنع صاحبه من الفحش

علي جمعة: أنعم الله على الإنسان بنعم عدة وأمره بتسخيرها في طاعته
الجريدة الورقية