إغلاق آلاف صالونات التجميل في أفغانستان (شاهد)

أغلقت حكومة طالبان، آلاف صالونات التجميل في أنحاء أفغانستان، ضمن قراراتها السابقة ضد تعليم وعمل المرأة الأفغانية.

إغلاق آلاف صالونات التجميل:

أدى قرار طالبان بإغلاق صالونات التجميل في أنحاء أفغانستان، إلى قطع مصدر الدخل الرئيسي لآلاف النساء العاملات في صالونات التجميل.

قالت أنجيلا علي زاده، خبيرة تجميل: “لا تعليم ولا جامعات وإغلاق المدارس كل الحقوق الطبيعية للمرأة محظورة، نحن في حياة أين نذهب؟، أين نعمل، أين يمكننا العثور على دخل مشروع لإطعام أسرنا؟”.

حكومة طالبان:

بررت طالبان، قرار إغلاق صالونات التجميل، بأن بعض اجراءات الصالونات غير إسلامية، ولكنه ليس القرار الأول لقمع النساء، فقد سبقه منعهن من حقهن في التعليم بالإقصاء من المدارس والجامعات بحجة انتهاك قواعد اللباس الصارمة، ومنعهن من الذهاب لأطباء ذكور.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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