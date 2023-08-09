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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الملك.. تشكيل الهلال السعوي المتوقع لمباراة الشباب

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الشباب، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

 

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بانيجا يقود تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال السعودي

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جواو فيليكس يُفضل برشلونة على الهلال السعودي

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موعد مباراة الهلال السعودي والشباب في كأس الملك سلمان للأندية

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فيراتي يتلقى عرضًا من الهلال السعودي

 

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الشباب بنصف نهائي البطولة العربية 

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز.

في الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلغادو.

 

تأهل الهلال السعودي للدور نصف النهائي بالبطولة العربية 

و تأهل فريق الهلال السعودي للدور نصف النهائي في البطولة العربية، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3 / 1، بينما تأهل الشباب بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

موعد مباراة الهلال والشباب 

و تبدأ صافرة أحداث مباراة الهلال والشباب في التاسعة من مساء اليوم، على  ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب

و تُذاع مباراة الهلال والشباب على شبكة قنوات “ssc” وتبث اللقا عبر قناة   SSC EXTRA 1 ،  بشكل حصري لهذه النسخة. 

 

 

 