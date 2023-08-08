جواو فيليكس يُفضل برشلونة على الهلال السعودي

تسود حالة من الغموض حول مستقبل الدولي البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد الاهتمام القوي من الثنائي الهلال السعودي وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت بإن فيليكس يرحب بالانتقال للهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل تدخل برشلونة في الصفقة.

بينما كشفت إذاعة "ريليفو" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يبحث عن بيع فيليكس خلال الفترة الحالية، وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الروخيبلانكوس.

وأوضحت أجواو فيليكس قام بتغيير رغبته بالانتقال لبرشلونة، بعدما كان قد رحب بالانضمام للهلال السعودي، حيث لا يريد اللاعب الرحيل عن أوروبا.

وأكدت أن البرتغالي يرغب في لعب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وهذا سبب عدم استمراره مع البلوز "تشيلسي".

وشددت الإذاعة الإسبانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال فيليكس يحالو بكل قوة التوصل لاتفاق مع البارسا وأتلتيكو مدريد، من أجل التوصل لاتفاق على انتقال موكله لبرشلونة.

ويبحث الهلال السودي عن بدائل خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض فيليكس الانتقال للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قد عارض تواجد اللاعب داخل صفوف فريقه، لكن ضغط خوان لابورتا، رئي النادي، جعل المدرب يوافق على انضمام اللاعب.