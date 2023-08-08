فيراتي يتلقى عرضًا من الهلال السعودي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لبيع لاعبه إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشارت التقارير الصحفية، أن نادي الهلال السعودي قرر رفع عرضه إلى 30-45 مليون يورو للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق الباريسي.

وتابعت، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي لا ينوي الموافقة على هذا العرض المالي.

وواصلت، أن نادي الهلال حال لم يرفع العرض المالي مرة أخرى، سيستمر اللاعب فيراتي مع صفوف فريقه الباريسي في الموسم الكروي الجديد.

ويملك فيراتي عقدًا مع باريس يمتد حتى يونيو 2026، بعدما انضم إليه قادمًا من صفوف نادي بيسكارا الإيطالي صيف 2012.