بانيجا يقود تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال السعودي

يستعد الشباب السعودي بقيادة المدرب مارسيل كايزر، لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بالهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

ونجح الشباب في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة العربية، بعدما حقق الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

فيما صعد الهلال لنفس الدور، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني.

الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا.

الهجوم: عبدالاله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده.

في المقابل يفكر جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، في بدأ مباراة الشباب بالتشكيل التالي:

عبد الله المعيوف، في حراسة المرمى المرمى.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز.

الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقرر بدأ لقاء الهلال والشباب في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في اللقاء الذي يشهده ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وتُذاع الموقعة المنتظرة على شبكة قنوات "”ssc، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري لهذه النسخة.