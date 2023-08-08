موعد مباراة الهلال السعودي والشباب في كأس الملك سلمان للأندية

يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الشباب مساء غد الأربعاء في مباراة نارية على ستاد مدينه الملك فهد الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

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تخطي الهلال السعودي عقبة الاتحاد السعودي الذي فاز بنتيجة ثقيلة 3 أهداف مقابل هدف واحد في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة الشباب

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سالم الدوسري - سيرجي سافيتش - ميشيل

خط الهجوم: مالكوم.

موعد مباراة الهلال السعودي والشباب السعودي في البطولة العربية

تبدأ مباراة الهلال السعودي و الشباب مساء غد الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .