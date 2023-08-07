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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

المعاهد الصحية
المعاهد الصحية

المعاهد الصحية الشرطية..  يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي"جوجل"، عن شروط  التقديم في المعاهد الصحية الشرطية، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.

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وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق الأزهرية يتابع استعدادات تصحيح الشهادة الثانوية بسوهاج

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"رئيس المعاهد الأزهرية": نستعد للعام الدراسي الجديد لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب


كما ذكرت عن قبول الدفعة من الذكور والاناث بالقاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.

سحب كراسات 


ويبدأ سحب كراسات الالتحاق اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى الخميس الموافق 7 سبتمبر وذلك بمستشفيات الشرطة بـ «مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط»، على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى - الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

وجاءت شروط التقديم كالاتي:


- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.
- ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، و165سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله «الوزن= الطول-100» مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، أو الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» للعام الدراسى الحالى «2022-2023» أو أي أعوام سابقة «مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم في أول أكتوبر 2023» بحد أدنى 60%.
- ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
- يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً «بالنسبة للذكور»، ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الإختبارات.
- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.
 - ضرورة استيفاء المتقدم شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابة بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

 

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