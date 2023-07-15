وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق الأزهرية يتابع استعدادات تصحيح الشهادة الثانوية بسوهاج

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد لشئوون المناطق، خلال زيارته التي بدأت أمس الجمعة للمحافظة لمتابعة تجهيزات واستعدادات المنطقة لتصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية والتي انطلقت اليوم السبت وسط متابعة ميدانية مكثفة من قطاع المعاهد والمنطقة.

وكان فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال ، وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق قد وصل سوهاج أمس الجمعة وكان علي رأس مستقبليه فضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية حيث قاما بجولة مسائية للاطمئنان علي كافة استعدادات وتجهيزات المنطقة لأعمال تصحيح الشهادة الثانوية ومتابعة الإجراءات الأمنية من العاملين المكلفين وأفراد الشرطة لمراكز التصحيح والاطمئنان علي توفير كافة سبل الراحة للسادة المصححين .

وبدأ "عوض الله وحمادي" اليوم السبت جولتهما التفقدية بمتابعة رياض أطفال معهد علي بن أبي طالب النموذجي الشرقي كما تابعا أعمال التصحيح بمراكز التصحيح في مقراتها الثلاث وشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية ، كما اطمئنا علي توفير الأجواء المناسبة للسادة المصححين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن المنطقة تسعى لخروج أعمال التصحيح بصورة مشرفة تضمن الدقة والانجاز.

وعلي هامش زيارته لمحافظة سوهاج تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال وفضيلة الدكتور أحمد حمادي معهد فتيات المشاودة الغربية الإعدادي الثانوي التابع لإدارة جرجا الأزهرية يرافقهما المهندس وائل السيد ، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة للوقوف علي آخر مستجدات إحلال وتجديد معهد المشاودة الغربية بجرجا.