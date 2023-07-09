"رئيس المعاهد الأزهرية": نستعد للعام الدراسي الجديد لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، بالإدارات التعليمية(المعلمين - الإداريين) بمنطقة الوادي الجديد، ضمن جولته التفقدية للمحافظة، للوقوف علي أهم الإيجابيات للعمل على تنفيذها وتطويرها، وأهم العقبات والمعوقات للعمل على تذليلها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

نعمل على تطوير مهارات المعلمين، لمواكبة سبل التطور الحديثة



قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نستعد للعام الدراسي الجديد من الآن، للعمل على الوصول إلى أفضل ما يمكن لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، كما سنعمل على تطوير مهارات المعلمين، لمواكبة سبل التطور الحديثة في التعليم.

وأوضح الشيخ عبدالغني أنه يجب علينا أن نستفيد من الفترة الصيفية للوقوف على كل احتياجات العملية التعليمية، وأننا لابد أن نكون عند حسن ظن وثقة المصريين الذين يفخرون بانتساب أبنائهم للدراسة في الأزهر الشريف.

اختتم اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

كان فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر قد نعىالأسبوع الماضى الطالب فراج حمدى فراج رمضان، الطالب بمعهد أولاد خليفة بلجنة دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية إثر حادث أثناء عودته من الامتحان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوب والديه، وأن يؤجرهم في مصابهم.

وتمنى وكيل الأزهر الشفاء العاجل للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم، والذي كان مع الطالب المتوفى في نفس الحادث، ووجه فضيلته وفد من منطقة سوهاج الأزهرية لتقديم واجب العزاء في الطالب المتوفى، وللاطمئنان على الطالب المصاب، كما وجه بتأجيل امتحانات الطالب المصاب إذا استدعى الأمر لذلك.