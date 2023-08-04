جامعة الفيوم تقبل طلاب العامين السابقين فى الثانوية بقسم ادارة السياحة الرياضية

اعلنت جامعة الفيوم عن استمرار قبول اوراق الطلاب (السنوات السابقة) الراغبين في الالتحاق بقسم ادارة السياحة الرياضية جامعة الفيوم وهو بكالوريوس معتمد ومشترك بين كليتى التربية الرياضية والسياحة والفنادق بالجامعة .

كان مجلس جامعة الفيوم قد وافق على وضع اليات قبول الطلاب من السنوات السابقة لقسم ادارة السياحة الرياضية والذى يشترط حصول طلاب الثانوية العامة 2021 على مجموع 2005 علمى للبنين والبنات و221 ادبى للبنين و205 ادبى للبنات وطلاب الثانوية عام 2022 بمجموع 209 علمى بنين و220 بنين ادبى و208 علمى بنين و209 بنات ادبى .

مع ضرورة احضار شهادة من الكلية او المعهد المقيد بها الطالب موجهه الى برنامج ادارة السياحة الرياضية بجامعة الفيوم وصورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة وبيان درجات الثاوية العامة معتمد من التربية والتعليم و3 صور من بطاقة الرقم القومى و6 صور شخصية .

يتم قبول الاوراق يوميا بمقر كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم فى الدور الخامس بكلية التربية النوعية فى الجامعة .

كان الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم قد شهد حفل ختام تدريب طلاب الجامعات العربية الثامن والعشرين والمنعقد خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 4 اغسطس بجامعة الفيوم، والذي تم أقرار انعقاده خلال فعاليات الملتقى الثامن والعشرين للجامعات العربية بالمملكة المغربية خلال شهر مايو ٢٠٢٣.

اقيم الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، والدكتورة لمياء حميد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الربيعي، منسق الجامعة بالمجلس العربي للتدريب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و أمناء الجامعة المساعدين، ومديري العموم والعاملين، وعدد من الطلاب بالجامعات العربية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أهمية البرنامج التدريبي التبادلي لتعزيز أوجه التواصل الطلابي وتبادل الثقافات بين طلاب الجامعات العربية المختلفة، ومؤكدًا أعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية عبر التاريخ والأجيال المتعاقبة، مقدمًا الشكر إلى القائمين على تنظيم التدريب لتفانيهم في تقديم كل سبل الدعم والراحة وفق الإمكانات المتاحة لخروج التدريب بشكل يليق باسم جامعة الفيوم ومكانتها.