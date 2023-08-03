الرجاء المغربي يتفق على ضم عمرو وردة لمدة موسمين

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

قال بورديقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز ومازالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده انتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.

وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.

رئيس الرجاء: ننتظر 5% من قيمة انتقال رضا سليم للأهلي

أكد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن رضا سليم أحد أبناء نادي الرجاء.

وقال بودريقة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "انتقال رضا سليم للأهلي سيفيد الفريق الأحمر، فهو لاعب واعد وصفقة جيدة".

وأكمل: "الرجاء يحق له الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين".