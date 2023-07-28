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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شباب بلوزداد يتقدم على الرجاء بهدف في الشوط الأول

شباب بلوزداد والرجاء
شباب بلوزداد والرجاء المغربي

أنهى فريق شباب بلوزداد الجزائري الشوط الأول متقدمًا على الرجاء بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية.

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تشكيل الرجاء المغربي وشباب بلوزداد بالبطولة العربية

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الرجاء المغربي يواجه نهضة بركان الليلة في نهائي كأس العرش

جاء هدف شباب بلوزداد الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب إسماعيل مقدم.

بدأ شباب بلوزداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: قندوز.

خط الدفاع: بالختير – لعوافي – حداد – ربيعي.

خط الوسط: بوراس – سلمي - بن غيث.

خط الهجوم: بكر – بالخير – وامبا.

بينما بدأ الرجاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: زنيتي.

خط الدفاع: مقدم – عراسي – بنتايج – باضاوي.

خط الوسط: أهولو – الوردي – مكعازي.

خط الهجوم: زريدة – بوزوق – أكسيل.

ويلعب فريقي الرجاء الرياضي المغربي وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة بالبطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

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