شباب بلوزداد يتقدم على الرجاء بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق شباب بلوزداد الجزائري الشوط الأول متقدمًا على الرجاء بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية.

جاء هدف شباب بلوزداد الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب إسماعيل مقدم.

بدأ شباب بلوزداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: قندوز.

خط الدفاع: بالختير – لعوافي – حداد – ربيعي.

خط الوسط: بوراس – سلمي - بن غيث.

خط الهجوم: بكر – بالخير – وامبا.

بينما بدأ الرجاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: زنيتي.

خط الدفاع: مقدم – عراسي – بنتايج – باضاوي.

خط الوسط: أهولو – الوردي – مكعازي.

خط الهجوم: زريدة – بوزوق – أكسيل.

ويلعب فريقي الرجاء الرياضي المغربي وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة بالبطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.