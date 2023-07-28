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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرجاء المغربي يفوز علي شباب بلوزداد بصعوبة في البطولة العربية

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

تمكن فريق الرجاء المغربى من تحقيق فوز قاتل على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائرى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى البطولة العربية، في المباراة التي أحتضنها ملعب " مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية".

 

ويقع الرجاء المغربي بجوار شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة بجانب أندية الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.

وسجل الرجاء الهدف الأول فى الشوط الأول لصالح شباب بلوزداد عبر اللاعب إسماعيل مقدم فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

 

وفى الشوط الثانى، نجح يسري بوزق فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، قبل أن يحرز بوشعيب عراسي هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة.

يُذكر أن الرجاء المغربي هو بطل  بالنسخة الأخيرة من كأس العرب للأندية، والتي كانت ماراثونية، حيث بدأت في يوليو 2019، وأقيم النهائي في أغسطس 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا.

 

 

 

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