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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الشباب والرياضة" تنشئ وحدة للطب الرياضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

أنشأت وزارة الشباب والرياضة وحدة للطب الرياضي داخل المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرياضيين، وذلك فى إطار خطة الوزارة الشباب والرياضة للنهوض و التوسع في منظومة الطب الرياضي.

 

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الشباب والرياضة تنشء وحدة للطب الرياضي بالمركز الأولمبي بالمعادي

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كورال أطفال الشباب والرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

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الشباب والرياضة تشارك في المعرض العلمي الخامس للابتكار بجامعة حلوان

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الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

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الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

 

إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين المنتخب المصري للملاكمة 

 

وبدأت وحدة الطب الرياضي عملها اليوم داخل المركز الأولمبي، وأجرى الفريق الطبي بالمركز جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين المنتخب المصري للملاكمة قبل سفره، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نحو تطوير منظومة الطب الرياضى فى الوزارة تحت إشراف الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتورة ناهد حجاج مدير عام الشئون الطبية .

الشباب والرياضة تنشئ وحدة للطب الرياضي بالمركز الأولمبي بالمعادي


وتعد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، وتضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

وتقوم هذه الوحدات ايضا بتقديم خدمات مختلفة للرياضيين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، والعلاج الطبيعي، وإعداد برامج التدريب الرياضي، وتوفير النصائح الغذائية المناسبة للرياضيين.