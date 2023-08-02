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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كورال أطفال الشباب والرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور مصطفى محمود في فعاليات احتفالية شباب مصر التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية بمقر ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ٥٠٠٠ من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والكيانات  الشبابية والرياضية.

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الشباب والرياضة تشارك في المعرض العلمي الخامس للابتكار بجامعة حلوان

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الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

ويضم الكورال في عضوية بإشراف الاظارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة  لرعاية الموهوبين والمبدعين العديد من المواهب الفنية نتاج مسابقات اكتشاف المواهب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للنشء.


وقد شارك كورال أطفال وزارة الشباب والىياضة في أحياء العديد من الفاعليات الوطنية والقومية  والندوات التثقفيية بالتعاون مع الدفاع الشعبي والعسكري واحتفالات وزارة الشباب والرياضة.

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