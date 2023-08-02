كورال أطفال الشباب والرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

شارك كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو دكتور مصطفى محمود في فعاليات احتفالية شباب مصر التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية بمقر ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ٥٠٠٠ من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والكيانات الشبابية والرياضية.

ويضم الكورال في عضوية بإشراف الاظارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين العديد من المواهب الفنية نتاج مسابقات اكتشاف المواهب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للنشء.



وقد شارك كورال أطفال وزارة الشباب والىياضة في أحياء العديد من الفاعليات الوطنية والقومية والندوات التثقفيية بالتعاون مع الدفاع الشعبي والعسكري واحتفالات وزارة الشباب والرياضة.