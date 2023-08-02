الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش احتفالية شباب مصر ..

الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ماراثون للدراجات النارية والدراجات الهوائية بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للدراجات النارية وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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يأتي الماراثون علي هامش احتفالية شباب مصر التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

 يهدف الماراثون إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة.

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