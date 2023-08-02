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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنشء وحدة للطب الرياضي بالمركز الأولمبي بالمعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

فى اطار خطة وزارة الشباب والرياضة في النهوض والتوسع في منظومة الطب الرياضي، قامت الوزارة بانشاء وحدة للطب الرياضي داخل المركز الاولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرياضيين.

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وقد بدأت وحدة الطب الرياضي عملها اليوم داخل المركز الاولمبي، حيث قام الفريق الطبي بالمركز بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين المنتخب المصري للملاكمة قبل سفره، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، نحو تطوير منظومة الطب الرياضى فى الوزارة تحت إشراف الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي،والدكتورة ناهد حجاج مدير عام الشئون الطبية .

وتعد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، وتضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وتقديم كافة الدعم اللازم لهم.

ووتقوم هذه الوحدات ايضا بتقديم خدمات مختلفة للرياضيين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، والعلاج الطبيعي، وإعداد برامج التدريب الرياضي، وتوفير النصائح الغذائية المناسبة للرياضيين.

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