الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

على هامش احتفالية شباب مصر ..

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ماراثون للدراجات النارية والدراجات الهوائية بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات و الاتحاد المصري للدراجات النارية وذلك بالعاصمة الادارية الجديدة.

ياتي المارثون في علي هامش احتفالية شباب مصر التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة، كما ياتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ويهدف الماراثون إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة.