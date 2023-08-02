يلتقي فريقا الهلال السعودي أمام نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، بالجولة الثالثة من البطولة العربية.

موعد مباراة الهلال السعودي والواداد المغربي فى كأس الملك والقناة الناقلة

و يواجه الهلال السعودي نظيره الوداد الرياضي المغربي اليوم فى تمام الساعة 4 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية التى تقام حاليًا على الأراضي السعودية، فيما تذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

و يستهدف فريق الهلال السعودي تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه في مواجهة الوداد المغربي غدًا الأربعاء، وبعد ذلك ينظر الزعيم لنتيجة المباراة الأخرى بين السد والأهلي الليبي.

سيناريوهات تأهل الهلال السعودي للدور ربع النهائي بالبطولة العربية

السيناريو الأول..

في حال فوز الهلال على الوداد بأي فارق من الأهداف مقابل خسارة أهلي طرابلس أمام السد.

السيناريو الثاني..

تحقيق الهلال الفوز على الوداد المغربي، ونهاية مباراة السد ضد الأهلي الليبي بالتعادل بأي نتيجة سواء كانت سلبية أو إيجابية.

السيناريو الثالث..

إذا فاز أهلي طرابلس على السد مع فوز الهلال على الوداد، سيكون رصيد الفريق السعودي 4 نقاط بالتساوي مع النادي القطري، ثم اللجوء لفارق الأهداف وبعده المواجهات المباشرة.