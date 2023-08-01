البطولة العربية.. 8 أندية لم تفوز والثانية مجموعة "الموت" قبل جولة الحسم

تنطلق الجولة الثالثة والختامية من مواجهات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال، وحتى الآن لم ينجح نصف الاندية المشاركة في البطولة في الفوز بأي لقاء بعد مرور جولتين من كأس الملك سلمان للأندية.

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8 أندية لم تفوز والثانية مجموعة "الموت" قبل جولة الحسم

الهلال من بين الأندية الثمانية التي لم تحقق الانتصار حتى الآن بعدما خاض مواجهتين تعادل في لقاء وخسر الأخر، وهي أندية الترجي والصفاقسي عن المجموعة الأولى، والهلال والوداد في المجموعة الثانية، والاتحاد المنستيري عن المجموعة الثالثة، وشباب بلوزداد ونادي الكويت عن المجموعة الرابعة.

في حين يتواجد 4 أندية لم تحصد أي نقاط حتى الآن، وهي أندية الصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسيين وشباب بلوزداد الجزائري ونادي الكويت الكويتي.

نجحت 3 أندية في حصد العلامة الكاملة بعد مرور جولتين من البطولة العربية للاندية الأبطال، وهي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

تم تحديد المتأهلين من المجموعة الرابعة بشكل رسمي وهي المجموعة الوحيدة التي حسمت بعدجولتين فقط بتاهل الرجاء والوحدة الإماراتي.

المجموعات الثانية والثالثة لم تحسم حتى الآن من المتأهل منها، مع وجود إمكانية كبيرة لأندية المجموعة الثانية بتأهل أحدها في جولة الحسم، فلم يخرج منها أي منافس.

تنطلق الجولة الثالثة من البطولة العربية غدًا الأربعاء وتنتهي مع نهاية يوم الخميس، بأربعة مواجهات في كل يوم.

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