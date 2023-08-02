موعد مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي فى البطولة العربية والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى السد القطري مواجهة أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي مساء اليوم فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة العربية.

موعد مباراة السد القطري وأهلي طرابلس في البطولة العربية والقناة الناقلة



يلتقي فريقا السد القطري ونظيره أهلي طرابلس الليبي اليوم فى تمام الساعة الرابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الملك للأندية الأبطال، فيما تذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

يخوض فريق الكرة الأول بنادى السد القطري مباراة اليوم أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي متربعا على صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط محصلة تحقيق انتصار واحد على الهلال السعودي والتعادل مع الوداد المغربي.

وعلى الجانب الآخر يسعى أهلي طرابلس الليبي فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم أمام السد القطري ليحجز تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي، فيما يلعب مباراة اليوم محتلا المركز الثاني.