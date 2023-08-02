ترصد بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالبطولة العربية فيشهد أربع لقاءات السد القطرى وأهلي طرابلس، الهلال السعودي ونظيره الوداد المغربي، الشرطة العراقي والاتحاد السعودي، الترجى التونسي والصفاقسي فى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بنسختها الحالية التي تحتضنها الأراضي السعودية.

حصدت ثلاثة أندية العلامة الكاملة بعد مرور جولتين من البطولة العربية للأندية الأبطال، وهي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

جدول مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي السد القطري بنظيره أهلي طرابلس فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة SSC HD

كما يواجه الهلال السعودي نظيره الوداد الرياضي فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة SSC HD

ويعلب الشرطة العراقي أمام الإتحاد السعودي فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC HD

ويتقابل الترجي التونسي مع الصفاقسي فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC HD

و تم تحديد المتأهلين من المجموعة الرابعة بشكل رسمي وهي المجموعة الوحيدة التي حسمت بعد جولتين فقط بتاهل الرجاء والوحدة الإماراتي.

كما لم تحسم المجموعات الثانية والثالثة حتى الآن من المتأهل منها، مع وجود إمكانية كبيرة لأندية المجموعة الثانية بتأهل أحدها في جولة الحسم، فلم يخرج منها أي منافس.