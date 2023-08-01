3 سيناريوهات تؤهل الهلال لربع نهائي البطولة العربية للأندية

يبحث نادي الهلال السعودي عن التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، وذلك من خلال مواجهة نادي الوداد المغربي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بكأس الملك سلمان.

يحتل الهلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية بنقطتين، بينما يمتلك نادي الوداد نقطة أيضًا في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن نادي السد متصدر الترتيب في المجموعة.

سيناريوهات تأهل الهلال لربع نهائي البطولة العربية

يحتاج الهلال أولًا لتحقيق الانتصار الذي لا بديل عنه في مواجهة الوداد المغربي غدًا الأربعاء، وبعد ذلك ينظر الزعيم لنتيجة المباراة الأخرى بين السد والأهلي الليبي.

السيناريو الأول، في حال فوز الهلال على الوداد بأي فارق من الأهداف مقابل خسارة أهلي طرابلس أمام السد.

السيناريو الثاني، تحقيق الهلال الفوز على الوداد المغربي، ونهاية مباراة السد ضد الأهلي الليبي بالتعادل بأي نتيجة سواء كانت سلبية أو إيجابية.

السيناريو الثالث، إذا فاز أهلي طرابلس على السد مع فوز الهلال على الوداد، سيكون رصيد الفريق السعودي 4 نقاط بالتساوي مع النادي القطري، ثم اللجوء لفارق الأهداف وبعده المواجهات المباشرة.

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