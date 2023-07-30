مدرب الشباب السعودي: الزمالك يمتلك هجوم قوي وسنقدم أفضل مبارياتنا

تحدث الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الشباب السعودي عن المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع نظيره الزمالك غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.

وقال مارسيل كايزر مدرب الشباب السعودي في المؤتمر الصحفي: "أمتلك فريقاً جيداً وخضنا سوياً مراناً واحداً فقط، وتعرفت على قدرات اللاعبين بشكل سريع، أعتبر نفسي مدرباً محظوظاً لأنني أمتلك لاعبين رائعين، شاهدت لهم العديد من المباريات وحللت نقاط القوة والضعف وسنقدم أفضل أداء في مباراتي الجولتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وسجل 4 أهداف رائعة، لاعبو الشباب أيضا ظهروا بشكل رائع أمام فريق بحجم النصر رغم الخروج بنتيجة التعادل، وفي المجمل الزمالك يمتلك لاعبين مميزين خاصة من الناحية الهجومية".

واختتم بقوله: "بالنسبة لكويلار سنتعرف في الساعات المقبلة على موقفه من المشاركة في المباراة، وأتمنى استكمال الأوراق الخاصة بتسجيله للمشاركة معنا في المباريات".

من جانبه، قال هتان باهبري: "تابعنا مباريات الزمالك في الفترة الماضية، وحصلنا على تعليمات فنية من أجل تلك المباراة من جانب المدرب، الحظ لم يحالفنا أمام النصر، وبإذن الله سنكون موفقين في مواجهة الزمالك ونحصد الـ3 نقاط، نحن فريق شبه جاهز، والمدرب سيضيف إلينا الكثير بخبراته الكبيرة، ونحن أدواته داخل الملعب، وسنُسعد جماهيرنا بالانتصار".

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة

من المقرر تنطلق أحداث مباراة الزمالك الشباب السعودي مساء الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي على الهواء مباشرة على قنوات SSCالرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي

أسندت شبكة ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، بينما على القناة الصوتية الثانية بلام أحمد علام ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة وعلى اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق عبدالعزيز الزيد.

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى بالبطولة العربية.