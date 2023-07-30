مؤتمر أسوريو.. مباراة الشباب صعبة وسنلعب بنفس الطريقة

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنواجه فريق كبير يمتلك عناصر شباب وخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف أوسوريو :" فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع المدير الفني قائلا:" سنحافظ علي نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير ".

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي المرتقبة

من المقرر تنطلق أحداث مباراة الزمالك الشباب السعودي مساء الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي على الهواء مباشرة على قنوات SSCالرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر، وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك والشباب السعودي

أسندت شبكة ssc الرياضية السعودية مهمة التعليق إلى عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى، بينما على القناة الصوتية الثانية بلام أحمد علام ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة وعلى اس اس سي الرياضية السعودية بتعليق عبدالعزيز الزيد.

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى بالبطولة العربية.