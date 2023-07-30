فيتوريا: نحتاج لمزيد من الاحتراف داخل الكرة المصرية

شدد روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أنه شعر عند توليه مهمة تدريب منتخب مصر أن الجماهير المصرية لا تؤمن بقدرات لاعبيها، كما أنهم أعتقدوا أننا لا نملك الجودة اللازمة.

وأوضح أنه فو وصوله شعر بإن اللاعبين يلعبون بسرعة كبيرة ويتخذون قرارات تجعلهم يخسرون الكرة بسهولة، فكان لابد من تغيير ذلك من خلال المعسكر التدريبي الأول.

فيتوريا: شعرت أن الجماهير لا يؤمنون بلاعبي منتخب مصر

تحدث روى فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، حيث قال: "عندما توليت مهمة تدريب منتخب مصر، شعرت أن الناس لا يؤمنون بهؤلاء اللاعبين، وكانوا يعتقدون أننا لا نملك الجودة اللازمة، لذلك فكرت بشكل مختلف، لكنني كانت لدي نظرة إعجاب بالروح والقدرة التنافسية التي يتمتع بها جميعهم".

وتابع: "عندما بدأنا التدرب، شعرت أن لاعبي الفراعنة يلعبون بسرعة كبيرة ويتخذون قرارات تجعلهم يخسرون الكرة بسهولة".

وأضاف:" كنا بحاجة إلى تغيير ذلك، بعد المعسكر التدريبي الأول رأيت أن ذلك ممكنًا، وكان علينا أن نطبق ما نتعمله".

وعن مواجهة بلجيكا وتحقيق المنتخب المصري الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، قال: "مواجهة بلجيكا كانت بها العديد من المخاطر، لكن كان علينا مواجهة فرق كبير للتحقق من مستوانا، كان الأداء ممتازًا، ثم فزنا على غينيا التي كانت مواجهتها صعبة للغاية بالنظر لأرض الملعب والطقس".

وأكمل: "أشعر بالاستياء عندما يفشل شيء ما لأن لدينا الوقت لتنظيم كل شيء في مصر، كرة القدم المصرية لديها إمكانات، المنتخب هو نموذج للبلد، من الصعب على الجميع أن يعملوا معًا، لكن هدفنا هو الحصول على لاعبين يتمتعون بالشخصية".

وأستطرد: "نحتاج لمزيد من الاحتراف، لذلك يجب علينا تحسين جودة المرافق في التدريب وتطوير المدربين داخل مصر، إذا لم يكن لديك مدربون جيدون فمن الصعب أن يكون لديك لاعبين جيدين، جودة التدريب في فرق الشباب تحتاج لعمل كبير".