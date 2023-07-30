استحداث بطولة جديدة في كرة القدم المصرية

تقترب رابطة الأندية المحترفة من الإعلان عن بطولة جديدة تحمل اسم سوبر النيل ، بين بطل الدوري العام الممتاز وبطل كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام البطولة حال انطلاقها الرسمي خارج مصر في أول نسخها على غرار السوبر المحلي وفقًا لما أشارت إليه الرابطة ، على أن يجمع اللقاء الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

الأهلي في كأس مصر ..

على صعيد آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لملاقاة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.



ويبحث الأحمر عن تحقيق الفوز أمام الداخلية، بعد النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الماضية، بعد أن تعرض المارد الأحمر للخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم التعادل مع المصري البورسعيدي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الداخلية في لقاء الليلة ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا بيرسي تاو.