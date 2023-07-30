انتصار تاريخي للمغرب .. نتائج مواجهات مونديال السيدات اليوم الأحد

أقيمت اليوم الأحد 4 مواجهات في منافسات بطولة كأس العالم للسيدات المقامة فعالياتها بدولتي أستراليا ونيوزيلندا والتي تستمر حتى شهر أغسطس المقبل.





انتهى اللقاء الأول الذي جمع كوريا الجنوبية أمام المغرب على ملعب هندمارش بدولة أستراليا بتفوق ممثل القارة السمراء بهدف من دون رد، لصالح الجولة الثانية من المنافسات.

أما اللقاء الثاني الذي أقيم بين سويسرا ونيوزيلندا على ملعب فيورست بار بدولة نيوزيلندا، قد انتهى بالتعادل السلبي.

اللقاء الثالث الذي أقيم لحساب الجولة الثالثة على ملعب إبدن بارك بدولة نيوزيلندا، انتهى بتفوق النرويج على الفلبين بسداسية من دون رد.

جاء اللقاء الرابع والأخير بين ألمانيا وكولومبيا على ملعب سيدني بدولة أستراليا لحساب الجولة الثانية، قد انتهى بتفوق كولومبيا بثنائية مقابل هدف.

وتضم فعاليات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



تستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما.

من المقرر إقامة منافسات البطولة العالمية من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.