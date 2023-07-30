ليفربول يكتسح ليستر سيتي وديًا بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح فوزًا كبيراً علي نظيره ليستر سيتي في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين في العسكر التحضيري المقام في سنغافورة.

وتقدم فريق ليفربول بثلاثية نظيفة علي نظيره ليستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما وديًا، ضمن معسكر الفريقين في سنغافورة، قبل أن يضيف الريدز الهدف الرابع في الشوط الثاني وينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف دون مقابل.

وأفتتح الريدز التسجيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق داروين نونيز، قبل أن يضيف بوبي كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 35 من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وفي الدقيقة 38 عزز دييجو جوتا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث من صناعة صلاح أيضًا، ليمنح ليفربول أفضلية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل فريق ليفربول الهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر المباراة عن طريق اللاعب بين دوك، ليختتم أهداف المباراة بفوز عريض لكتيبة يورجن كلوب.

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، بوبي كلارك، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.

يُذكر أن فريق ليفربول خاض مباراتين وديتين قبل مواجهة ليستر سيتي، حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة (4-2)، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة (4-4).