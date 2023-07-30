نتائج مُبهرة لحملة مُكبرة لقطاع الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون.

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ففي إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بحملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1760) قضية متنوعة.

ضبط 13988 قضية سرقة تيار

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13988) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (140) قضية في مجالات عدة أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

عن ضبط (89) قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبان – محال دون ترخيص– بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.